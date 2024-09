Conférence du Gouvernement : la situation de référence des finances publiques et la reddition des comptes, les thèmes abordés par le PM

Le Premier ministre Ousmane Sonko fait face à la presse, cet après-midi, pour faire l'état des lieux de la situation du pays. Il va aborder lors de cette rencontre avec les journalistes deux thèmes que sont : la situation de référence des finances publiques et la reddition des comptes.



Sont présents sur le présidium pour co-animer la conférence de presse, outre le Premier Ministre, Ousmane Sonko, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, Abdourahmane Diouf, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, enfin, Al Amine Lo, ministre, secrétaire général du gouvernement.