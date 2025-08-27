Conférence des Chefs d’état-major des Armées africaines : Le Général Mbaye Cissé représente le Sénégal à Abuja

Le général Mbaye Cissé, Chef d’État-major général des Armées (CEMGA), a pris part à la Conférence des Chefs d’État-major des Armées africaines qui se tient à Abuja du 25 au 27 août 2025, renseigne la note de la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA).



Placée sous le thème : « Le rôle de la collaboration stratégique de défense dans la lutte contre les menaces contemporaines à la paix et à la sécurité en Afrique », cette rencontre a réuni de hauts responsables militaires du continent autour des enjeux sécuritaires actuels.



Dans un contexte marqué par la multiplication des défis sécuritaires complexes et interconnectés (terrorisme, criminalité transnationale, cybermenaces), les participants ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération militaire et d’élaborer des réponses stratégiques concertées.



En marge de la conférence, le général Mbaye Cissé a eu un entretien bilatéral avec son homologue nigérian. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération militaire entre le Sénégal et le Nigéria, deux pays engagés dans la lutte contre les menaces communes pesant sur la sécurité régionale.

