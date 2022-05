Conférence de presse au siège de "Taxawu" : Sonko se justifie sans convaincre…

Ousmane Sonko tête de liste nationale de la coalition « Yewwi Askan Wi » tient en ce moment une conférence de presse au siége de « Taxawu Senegal » sur les deux voies de Sacré Cœur. Un choix qui étonne les suiveurs de l’actualité politique. En effet, les dernières conférences de presse de « Yewwi » ont toutes été tenues au siège du Parti Républicain pour le Progrès/Diisóo ak Askan Wi de Déthié Fall. Y a-t-il un malaise entre Sonko et le mandataire de Yewwi ? On ne saurait le dire, mais Sonko a tenu à préciser quand même le choix du siège de Taxawu. « On a choisi cette salle pour sa symbolique » a-t-il d’abord tenu à rassurer. « Elle a été le lieu de beaucoup d'histoires concernant notre coalition », ajoutera-t-il sans convaincre…