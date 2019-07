Concours géneral 2019 : Mlle Diary Sow au sommet!

Dakaractu avait parié d’elle et elle n'a pas déçu. Elle, c'est Mlle Diary Sow. Avec 29 points, cette élève en classe de terminale S1, au lycée d'excellence de Diourbel arrive en tête de classement du concours général 2019. Elle est suivie des élèves Baba Sow, Tle S3 au lycée Limamoulaye, Mame Ćoumba Diédhiou de l'école Mariama Ba et de Daniel A.S Diémé de Saint-Louis Louis, tous 2ex.

La cérémonie de remise des prix est prévue le 25 juillet à 09h, au Grand Théâtre, sous la présidence du chef de l'État. La marraine de l'édition 2019 est feue Rose Dieng, et le thème retenu est « l'excellence comme moteur de l'émergence, quels défis pour l'école Sénégalaise? »

Pour rappel, cette année Diary a obtenu une moyenne annuelle de 18,50 en Tle S1, Bac avec mention très bien, 16 en maths, 18 en philo, 17 en français, 19 en SVT, 19 en espagnol, 20 en anglais et 20 en sciences physiques.