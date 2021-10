Concours de récital du Coran à Kolda : Mamadou Mahmoud Sy gagne la présélection pour le concours national.

Mamadou Mahmoud Sy de Vélingara a gagné ce mardi 5 octobre, le concours régional de présélection de récital du Coran qualificatif pour le concours national de récital du Coran. L’heureux élu a obtenu 89 points sur 100 tandis que les autres n’ont pas atteint la barre des 65 points fixés par le jury. Ils étaient 11 candidats qui devaient obtenir 65 points sur 100 pour faire partie des présélectionnés pour la phase départementale.

Seul Vélingara au terme de l’exercice a obtenu un candidat gagnant tandis que les départements de Kolda et de Médina Yoro Foula n’ont obtenu aucun lauréat lors des phases départementales. Pour ce concours Kolda avait présenté trois candidats, Médina Yoro Foula trois et Vélingara cinq pour un total de onze candidats.

Serigne Talla Diop, coordonnateur national du grand prix Senico d’avancer : « nous sommes à Kolda pour organiser les finales départementales de lecture du Coran de la région en vue de la finale régional et nationale. Et la finale régionale choisira le représentant de la région au concours national. Et au terme du concours, c’est le candidat de Vélingara qui a eu 89 points sur 100 qui s’adjuge le trophée. Et comme il est le seul au finish on va s’arranger pour qu’il représente la région au concours national sans passer par le concours régional. »

Il estime qu’ils organisent ce concours pour rehausser la lecture du Coran afin d’amener les populations à s’intéresser davantage au Coran. « Aujourd’hui, nous voyons que certains ne s’intéressent plus aux études coraniques. Nous voulons que les musulmans soient au service de l’Islam et de l’apprentissage du Saint Coran. »