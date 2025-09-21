Concours de Mémorisation du Saint Coran : Six (6)lauréats primés par l'Ambassade d'Arabie Saoudite

Le Bureau de l’Attaché aux Affaires Religieuses de l’Ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite à Dakar a organisé une cérémonie de clôture et de remise des prix aux lauréats et participants du concours local de mémorisation du Saint Coran au Sénégal. Cet événement a été marqué par la présence de nombreuses personnalités dont l’ambassadeur d’Arabie Saoudite, le directeur des affaires religieuses à la présidence, le directeur général de la fondation Senico, le directeur des daaras.



Dans son discours, l’ambassadeur d’Arabie Saoudite a remercié le ministre des affaires islamiques en Arabie Saoudite. Non sans oublier le gouvernement du Sénégal, en particulier le chef de l’État Bassirou Diomaye pour les efforts consentis ainsi que les présidents des associations islamiques, les maîtres coraniques. Il a exprimé sa fierté à l’endroit du directeur des daara ainsi que le directeur de la fondation Senico, Abdoulaye Dia et les personnes qui ont répondu présent à cette cérémonie. Selon lui, ce concours a été organisé par l’attaché des affaires religieuses et l’ambassade d’Arabie Saoudite sous la supervision du Ministère des Affaires religieuses pour encourager les élèves et les daara et les associations. Sous ce rapport, il a magnifié les rapports bilatéraux qui existent entre le Sénégal et l’Arabie Saoudite. D’ailleurs, il annoncé l’organisation d’un concours international qui sera abrité par le Sénégal.



Le président du jury, Dr Mouhamed Mballo Fall a fait savoir qu’il s’agit d’un concours national regroupant presque toutes les régions du Sénégal. Ainsi, pour participer à ce concours, il a été question de faire appel aux grands Daara et les associations coraniques. Après une phase de sélection de 48 candidats retenus pour la finale, dont 41 garçons et 7 filles. Le but est de booster et d’encourager l’apprentissage du Coran aux différents acteurs qui évoluent dans ce secteur d’activité.



Quant au directeur des affaires religieuses à la présidence, Djim Ousmane Dramé, il s’est dit très honoré d’assister à cet évènement religieux, islamique et coranique. D’autant plus que « le Sénégal est un pays foncièrement religieux et l’Islam a été introduit au Sénégal depuis près de 1000 ans ». De son point de vue, ce concours coranique est un facteur motivant pour les talibés, les apprenants qui font beaucoup d’efforts pour mémoriser le Coran et qui écrit le Coran en mémoire et qui font tout pour garder le Coran mais également qui apprennent les sciences islamiques. À cela s'ajoutent ces foyers d’enseignement qui inculquent aux apprenants les valeurs religieuses, sociales, culturelles, cultuelles et humanistes. Raison pour laquelle, il dit que « c’est un facteur motivant pour les serignes daara, les apprenants, les marabouts du Fouta Toro jusqu’en Casamance pour perpétuer également ce que les ancêtres avaient fait ici au Sénégal depuis près de 1000 ans ».

Après coup, six (6) candidats ont été retenus et primés avec des chèques allant de 5 millions pour le vainqueur à 750.000 FCFA.