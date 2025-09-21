Concours de Mémorisation du Saint Coran : Six (6)lauréats primés par l'Ambassade d'Arabie Saoudite


Concours de Mémorisation du Saint Coran : Six (6)lauréats primés par l'Ambassade d'Arabie Saoudite
Le Bureau de l’Attaché aux Affaires Religieuses de l’Ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite à Dakar a organisé une cérémonie de clôture et de remise des prix aux lauréats et participants du concours local de mémorisation du Saint Coran au Sénégal. Cet événement a été marqué par la présence de nombreuses personnalités dont l’ambassadeur d’Arabie Saoudite, le directeur des affaires religieuses à la présidence, le directeur général de la fondation Senico, le directeur des daaras.

Dans son discours, l’ambassadeur d’Arabie Saoudite a remercié le ministre des affaires islamiques en Arabie Saoudite. Non sans oublier le gouvernement du Sénégal, en particulier le chef de l’État Bassirou Diomaye pour les efforts consentis ainsi que les présidents des associations islamiques, les maîtres coraniques. Il a exprimé sa fierté à l’endroit du directeur des daara ainsi que le directeur de la fondation Senico, Abdoulaye Dia et les personnes qui ont répondu présent à cette cérémonie. Selon lui, ce concours a été organisé par l’attaché des affaires religieuses et l’ambassade d’Arabie Saoudite sous la supervision du Ministère des Affaires religieuses pour encourager les élèves et les daara et les associations. Sous ce rapport, il a magnifié les rapports bilatéraux qui existent entre le Sénégal et l’Arabie Saoudite. D’ailleurs, il annoncé  l’organisation d’un concours international qui sera abrité par le Sénégal.

Le président du jury, Dr Mouhamed Mballo Fall a fait savoir qu’il s’agit d’un concours national regroupant presque toutes les régions du Sénégal. Ainsi, pour participer à ce concours, il a été question de faire appel aux grands Daara et les associations coraniques. Après une phase de sélection de 48 candidats retenus pour la finale, dont 41 garçons et 7 filles. Le but est de booster et d’encourager l’apprentissage du Coran aux différents acteurs qui évoluent dans ce secteur d’activité.

Quant au directeur des affaires religieuses à la présidence, Djim Ousmane Dramé, il s’est dit très honoré d’assister à cet évènement religieux, islamique et coranique. D’autant plus que « le Sénégal est un pays foncièrement religieux et l’Islam a été introduit au Sénégal depuis près de 1000 ans ». De son point de vue, ce concours coranique est un facteur motivant pour les talibés, les apprenants qui font beaucoup d’efforts pour mémoriser le Coran et qui écrit le Coran en mémoire et qui font tout pour garder le Coran mais également qui apprennent les sciences islamiques. À cela s'ajoutent ces foyers d’enseignement qui inculquent aux apprenants les valeurs religieuses, sociales, culturelles, cultuelles et humanistes. Raison pour laquelle, il dit que « c’est un facteur motivant pour les serignes daara, les apprenants, les marabouts du Fouta Toro jusqu’en Casamance pour perpétuer également ce que les ancêtres avaient fait ici au Sénégal depuis près de 1000 ans ».
Après coup, six (6) candidats ont été retenus et primés avec des chèques allant de 5 millions pour le vainqueur à 750.000 FCFA.
Autres articles
Dimanche 21 Septembre 2025
Dieynaba Agne



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Sénégal - Quand le régime anéantit toute ambition, tout rêve et tout idéal chez les concitoyens ( Par Mouhamed Rassoul Gueye)

Sénégal - Quand le régime anéantit toute ambition, tout rêve et tout idéal chez les concitoyens ( Par Mouhamed Rassoul Gueye) - 21/09/2025

(Dernière minute à Touba)- MAOU RAHMATI: Serigne Mountakha met fin à l’exploitation de l’eau douce et met terme aux bisbilles et travailleurs

(Dernière minute à Touba)- MAOU RAHMATI: Serigne Mountakha met fin à l’exploitation de l’eau douce et met terme aux bisbilles et travailleurs - 21/09/2025

Kolda : Un adolescent poignardé à mort après une sortie de Kankourang

Kolda : Un adolescent poignardé à mort après une sortie de Kankourang - 21/09/2025

Opération de sécurisation à Ziguinchor : la police ferme les bars et boîtes de nuit non conformes

Opération de sécurisation à Ziguinchor : la police ferme les bars et boîtes de nuit non conformes - 21/09/2025

Centenaire du Lycée Lamine Guèye : la randonnée, deuxième acte d’une mobilisation pour l’excellence

Centenaire du Lycée Lamine Guèye : la randonnée, deuxième acte d’une mobilisation pour l’excellence - 21/09/2025

Retards de financement du PACASEN : le député Mbaye Dione interpelle le ministre Balla Moussa Fofana

Retards de financement du PACASEN : le député Mbaye Dione interpelle le ministre Balla Moussa Fofana - 21/09/2025

URGENT – Ngaparou : Un Kankourang sauvagement tué

URGENT – Ngaparou : Un Kankourang sauvagement tué - 21/09/2025

Diplomatie: Le Président Diomaye Faye sera aux Usa pour participer à la 80e séssion de l'AG de l'Onu

Diplomatie: Le Président Diomaye Faye sera aux Usa pour participer à la 80e séssion de l'AG de l'Onu - 20/09/2025

Thiès- défaut de mutation et tracasseries: Les camionneurs tirent la sonnette d’alarme

Thiès- défaut de mutation et tracasseries: Les camionneurs tirent la sonnette d’alarme - 20/09/2025

Ballou et ses 11 villages : la situation bouleversante face à la montée du fleuve Sénégal

Ballou et ses 11 villages : la situation bouleversante face à la montée du fleuve Sénégal - 20/09/2025

Kaolack- Pôle centre:

Kaolack- Pôle centre: " 92 sites clandestins dénombrés sur un total de 228 titres".(Birame Souléye Diop) - 20/09/2025

Parc à Mazout de Colobane déguerpi : le ministre de l’Intérieur Bamba Cissé lance une opération coup de poing pour restaurer l’ordre public

Parc à Mazout de Colobane déguerpi : le ministre de l’Intérieur Bamba Cissé lance une opération coup de poing pour restaurer l’ordre public - 20/09/2025

Touba : 6 mois ferme requis contre Djily Fall, 4 prévenus réclament plus de 64 millions Cfa...

Touba : 6 mois ferme requis contre Djily Fall, 4 prévenus réclament plus de 64 millions Cfa... - 20/09/2025

Centre Conseil Ado de Kolda : Les jeux comme moyen de sensibilisation sur la santé de la reproduction…

Centre Conseil Ado de Kolda : Les jeux comme moyen de sensibilisation sur la santé de la reproduction… - 20/09/2025

MSF sonne l’alarme : inondations, malaria, dengue et famine plongent l’Afrique dans le chaos

MSF sonne l’alarme : inondations, malaria, dengue et famine plongent l’Afrique dans le chaos - 20/09/2025

ÉDUCATION - « L'école à l'heure de l'intelligence artificielle : révolutionner nos programmes éducatifs » ( Par Pape Modou Fall)

ÉDUCATION - « L'école à l'heure de l'intelligence artificielle : révolutionner nos programmes éducatifs » ( Par Pape Modou Fall) - 20/09/2025

Parcelles Assainies : Deux malfrats arrêtés après une violente tentative de vol nocturne au couteau

Parcelles Assainies : Deux malfrats arrêtés après une violente tentative de vol nocturne au couteau - 20/09/2025

Cité Mixta : une mystérieuse chute du 3e étage d’une femme plonge le quartier dans la stupeur

Cité Mixta : une mystérieuse chute du 3e étage d’une femme plonge le quartier dans la stupeur - 20/09/2025

« Diaspora Bonds : quand l’épargne des Sénégalais d’ailleurs finance l’avenir du pays »

« Diaspora Bonds : quand l’épargne des Sénégalais d’ailleurs finance l’avenir du pays » - 19/09/2025

Thiès – Réseau QNET : Deux individus arrêtés pour escroquerie et association de malfaiteurs

Thiès – Réseau QNET : Deux individus arrêtés pour escroquerie et association de malfaiteurs - 19/09/2025

Dieuppeul : 5,5 kg de chanvre saisis, un complice arrêté, le principal suspect en fuite

Dieuppeul : 5,5 kg de chanvre saisis, un complice arrêté, le principal suspect en fuite - 19/09/2025

Marche

Marche "Rappel à l’ordre" : Ameth Ndoye fustige le régime et clame un slogan fort contre Sonko - 19/09/2025

Attaque jihadiste au Nigeria, 5.000 personnes fuient au Cameroun

Attaque jihadiste au Nigeria, 5.000 personnes fuient au Cameroun - 19/09/2025

Manifestation du mouvement

Manifestation du mouvement "Rappel à l’ordre" : Le commissaire Keita et Assane Diouf appellent à poursuivre la lutte - 19/09/2025

Marche

Marche "Rappel à l'Ordre"/ Thierno Alassane Sall : « On est tous d’accord qu’il n’y a pas de justice dans ce pays » - 19/09/2025

Opération de maintenance informatique : la Senelec annonce une suspension des achats de crédits Woyofal du 22 au 25 septembre entre 1h et 5h du matin

Opération de maintenance informatique : la Senelec annonce une suspension des achats de crédits Woyofal du 22 au 25 septembre entre 1h et 5h du matin - 19/09/2025

Ngakhaye (Ndiaganiao) : Une fillette de 10 ans perd la vie dans un puits

Ngakhaye (Ndiaganiao) : Une fillette de 10 ans perd la vie dans un puits - 19/09/2025

Sénégal : un opposant en détention brièvement hospitalisé suite à un malaise

Sénégal : un opposant en détention brièvement hospitalisé suite à un malaise - 19/09/2025

Dysfonctionnements au sein de l’ARP : Le SAMES tire la sonnette d’alarme

Dysfonctionnements au sein de l’ARP : Le SAMES tire la sonnette d’alarme - 19/09/2025

Accident mortel d’un Jakartaman à Rufisque : 6 mois avec sursis pour le chauffeur du bus Tata, la famille dénonce une « injustice »

Accident mortel d’un Jakartaman à Rufisque : 6 mois avec sursis pour le chauffeur du bus Tata, la famille dénonce une « injustice » - 19/09/2025

RSS Syndication