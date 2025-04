Concours d' excellence à Dahra Djoloff : 72 élèves primés, le Colonel Amadou Adama Ba gâte les récipiendaires

Au nom du parrain, le professeur de l'université Assane Seck de Ziguinchor, Moussa Diallo, dira que le Colonel Ba a toujours œuvré ainsi pour accompagner sa jeunesse dans le but de développer sa localité.

Selon le professeur Diallo, "cette fois-ci comme il fallait fêter l' excellence, le Colonel Amadou Adama Ba a porté ces excellents en modèle afin que les jeunes d'aujourd'hui s'investissent davantage dans l'éducation, gage d'un développement durable", renchérit-il.

Poursuivant, Moussa Diallo de souligner qu'investir dans l'éducation, c'est investir dans la longévité, dans la durabilité dans le but de façonner un nouveau type de citoyen pétri de valeurs.



L'assistance a rendu hommage lors de la cérémonie, à deux anciens camarades de classe du parrain. Il s'agit de Bacar Fall et d'Hourèye Sow, tous deux décédés.



Quant à une participante au concours d'excellence, Doumbour Selane, élève en classe de terminale au lycée Docteur Daouda Sow de Dahra, très fière du parrain, invite ses camarades à étudier car selon elle, ce sont les jeunes qui sont les futurs dirigeants de ce pays.



Revenant sur les prix, 44 filles et 28 garçons ont été distingués. À signaler que le meilleur prix en classe de terminale S a été remporté par Fatou Niang du lycée Docteur Daouda Sow de Dahra, l'autre meilleur prix est dédié à une autre fille, Seynabou Ndiaye, en classe de terminale L.



Les deux gagnantes des meilleurs prix (série scientifique et série littéraire) respectivement Fatou Niang et Seynabou Ndiaye, ont reçu chacune, la bagatelle de 250.000F de nos francs et un ordinateur.