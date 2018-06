Concertation nationale sur le pétrole et le gaz : Les préoccupations du Pr Malick Ndiaye et la réponse de Macky Sall

A l'image de l'opposant Mame Adama Guèye, le professeur Malick Ndiaye participe à la concertation nationale sur la gestion des revenus issus de l'exploitation du pétrole et du gaz. Une occasion que ce membre de la société civile connu pour ses sorties au vitriol contre le régime de Macky Sall a mis à profit pour interpeller le chef de l'Etat sur la nécessité d'oeuvrer dans le sens de la concorde nationale.



Dans cette logique, il a déploré le fait que les préoccupations de Abdoul Mbaye et de Thierno Alassane Sall ne soient pas prises en compte dans les termes de référence. "C'est dommage que l'opposition ne soit pas présente", regrette-t-il, non sans suggérer que la rencontre d'aujourd'hui soit considérée comme une amorce pour une meilleure prise en charge des préoccupations des uns et des autres, en dépit des considérations partisanes.



Pour toute réponse, le président de la République a invité à faire la part des choses entre les questions d'intérêt national et les considérations politiques. D'après Macky Sall, toute discussion doit se faire dans les règles de l'art, même si l'organisateur est censé appartenir à un camp politique. "Ce pays est régi par des règles et tout le monde doit s'y conformer", rappelle le chef de l'État.