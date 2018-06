Concertation nationale sur la gestion des revenus de l'exploitation du pétrole et du gaz : Me Mame Adama Guèye de la partie

Contrairement à nombre d'opposants qui ont décliné l'invitation du président Macky Sall à la concertation nationale sur la gestion des recettes de l'exploitation du pétrole et du gaz, Me Mame Adama Guèye a fait le déplacement du Cicad.

Le candidat du mouvement Senegal Bou Bess à la présidentielle estime qu'il y a des questions sur lesquelles le consensus doit être de mise. Et celle ayant trait à l'exploitation des ressources naturelles du Sénégal en fait partie. "Nous estimons qu'il est important de construire un consensus national autour des questions liées à la gestion de nos ressources pétrolières et gazières", a t il confié à Dakaractu.

Pour Me Mame Adama Guèye, il faudrait qu'à la fin des travaux que les différentes parties prenantes s'accordent sur les principaux axes de la gouvernance de nos ressources naturelles. Cependant, l'un des rares opposants à avoir fait le déplacement n'a pas manqué de déplorer l'absence de termes de références (TDR) préalables selon lui, à un meilleur déroulement de la concertation. Une rencontre à laquelle il est venu en tant que participant et non en en spectateur.