Complexe Ciss-Plaza / Réception des escalators : Baye Ciss dote la région de Kaolack de ses premiers escaliers mécaniques.

On vient d'amorcer le dernier tournant pour la prochaine cérémonie d'inauguration de la première phase du complexe Ciss-Plaza prévue le 02 juillet 2022.



Hier, les deux escalators prévus dans le cadre de l'équipement de l'hypermarché "DAY TO DAY" ont été réceptionnés au niveau dudit complexe.



Le PDG du groupe CISSCORP HOLDING, Ibrahima Ciss dit Baye Ciss, la maire de Ndiaffate, Astou Ndiaye, entre autres invités ont pris part à l'arrivée des camions transportant les premiers escaliers mécaniques de la région de Kaolack. Ce qui fait d'ailleurs de Kaolack, la première région du pays à se doter de ce joyau.



Rappelons que l'hypermarché "DAY TO DAY" sera équipé de deux escalators et d'un ascenseur...