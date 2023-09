Compagnie gendarmerie et brigade de recherches / Me Sidiki Kaba aux habitants de Keur Massar et de Pikine : « Appropriez-vous l’infrastructure et faites-en votre bien! »

S'adressant aux notabilités religieuses et coutumières et aux populations de Keur Massar, le ministre des Forces Armées les a exhortés à travailler en parfaite collégialité avec les enquêteurs et autres éléments en service dans la compagnie. « Les gendarmes de la compagnie de Keur Massar et de la Brigade de recherches s’emploieront désormais à répondre à vos aspirations en matière de sécurité. En retour, je vous invite à leur apporter l’accueil et le concours nécessaires pour la réussite de leurs missions. Appropriez-vous l’infrastructure et faites-en votre bien », a encore lancé le ministre.



« La sécurité est l’affaire de tous. En contribuant à son ancrage, vous épaulez ces vaillants soldats dans leur lutte inlassable pour vous garantir quiétude et sécurité », conclut le ministre qui était accompagné du commandement de la gendarmerie et des autorités déconcentrées du département de Keur Massar.