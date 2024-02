Communiqué conjoint de Diouf et Wade: L’ancien président socialiste s’insurge contre un passage du texte qui lui est prêté !

L’ancien président Abdou Diouf a tenu à clarifier l’opinion sur le communiqué conjoint qu’il a signé avec son successeur, Me Abdoulaye Wade. Dans le texte il lui serait prêté un passage qu’il n’a aucunement abordé. En effet, « il n’a parlé de l’élection présidentielle et surtout d’une date relative au 15 décembre 2024 » a laissé entendre Maïmouna Ndour Faye de la 7tv à l’entame de son émission « MNF » durant laquelle elle a tenu à faire la précision.







Ce qui est à retentir, est que l’ancien président Abdou Diouf a invité les acteurs politiques à l’apaisement et à la sauvegarde des acquis démocratiques.







In extenso, le passage rejeté par l’ancien président Diouf:







« Nous appelons l'ensemble des dirigeants politiques, du pouvoir et de l'opposition, ainsi que les responsables de la société civile, à participer à des discussions franches et loyales, afin que la prochaine élection présidentielle du 15 décembre 2024 soit tenue dans des conditions parfaitement transparentes, inclusives et incontestables. Ils ont le devoir de garantir que notre Sénégal restera un modèle de démocratie pour l’Afrique. L’histoire les jugera ».