Commune de Kaolack- inondations à Thioffack: Une quarantaine de maisons sous les eaux, les habitants dans le désarroi

Les habitants de Thioffack Bambara sont dans le désarroi. Les dernières précipitations n'ont pas épargné ce quartier situé dans la commune de Kaolack. En effet, plus de 40 maisons sont sous les eaux de pluies occasionnant du coup un paysage de désolation.

'' À chaque fois qu’il pleut, on ne dort pas. On surveille le niveau de l’eau pour pouvoir évacuer à temps. Actuellement, plus de 40 maisons sont inondées et plusieurs daaras ont dû fermer à cause des eaux. Les habitants, contraints de fuir en urgence, n’ont souvent pas pu sauver leurs biens à temps'', se désole Tamsir Ndiaye, président du comité de développement de Thioffack.

Face à cette situation critique, les populations de Thioffack Bambara lancent un appel pressant aux autorités étatiques pour la mise en œuvre urgente d’un plan d’assainissement ou d’autres moyens d’évacuation des eaux pluviales. '' Les conséquences sont multiples, maladies, coupures de courant, d'eau etc.... Nous avons signalé le problème à plusieurs reprises aux autorités, mais rien ne change. Il faut des travaux sérieux, pas seulement des promesses électorales'', a-t-il martelé.

Chez les sinistrés de Thioffack Bambara, certains ont abandonné leurs maisons pour se réfugier chez des proches, d'autres sont obligés de cohabiter avec les eaux pluviales avec tous les risques qui s'y trouvent. Ils espèrent une réaction rapide des autorités pour leur sortir de leur désarroi.