Commune de Diarrere/Des malfaiteurs cambriolent quatre boutiques et emportent près de 750 000 Fca et des marchandises ...

Les populations de la localité de Diarrère sont dans l’émoi. La nuit d’hier, une bande de malfaiteurs a encore ciblé les boutiques de la localité, emportant ainsi près de 750.000 F CFA.



Selon nos informations,

les malfrats ont sectionné les toitures en tôle des boutiques avant de descendre vider les caisses et emporter des articles comme des paquets de cigarettes, du lait, du café, un téléphone d’une célèbre marque.

Le premier adjoint au maire de souligner que c’est la deuxième fois que la commune est ciblée par les bandits. L’insécurité commence vraiment à sévir dans la commune », regrette Jean Marie Cheikh Ndiaye. Le soir, la gendarmerie nationale s’est déployée à Diarrère pour constater les dégâts et ouvrir une enquête. « Nous avons appelé la gendarmerie et nous l’avons conduite vers les différentes boutiques vandalisées. Partout les cambrioleurs ont sectionné les toitures en tôle pour s’infiltrer dans les magasins et commettre leur forfait », informe le responsable de la Croix Rouge de Diarrère...

À 25 km de Fatick ville, la commune ne compte pas encore de brigade de Gendarmerie, encore moins de poste de Police d'où le sens de leur cri du cœur pour réclamer plus de sécurité.

Rappelons que l'administrateur du Fongip, Thérèse Faye, est la première magistrate de la commune...