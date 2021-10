Commune de Diamaguène / Sicap-Mbao : Maïmouna Baldé dit « oui » à la Cojer et s’engage pour le changement.

Diamaguène/Sicap-Mbao est de plain-pied dans les prochaines locales. À quelques mois des joutes, les jeunes de la mouvance présidentielle de la commune se sont mobilisés pour investir Maïmouna Baldé comme candidate à la candidature de la commune pour un nouveau changement.



Maïmouna Baldé répondant à leur demande, dira « oui » avant d'interpeller toutes les forces vives de la nation, particulièrement celles politiques et apolitiques de la commune de Diamaguène/Sicap-Mbao.



Elle prône la promotion féminine. « Le président de la République a beaucoup fait pour la commune et il continue à aider la population, particulièrement la jeunesse, car c’est eux l’avenir de notre pays. Depuis 2008, nous travaillons avec son excellence Macky Sall, et étant maman, éducatrice, j’accepte votre choix, et ensemble nous allons rebâtir la commune », a-t-elle exprimé.



Elle terminera ses propos en faisant savoir que « la commune de Diamaguène/Sicap-Mbao compte 76 quartiers, donc mérite encore plus... »