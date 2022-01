Commune de Biscuiterie : Djibril Wade le maire sortant appelle à la paix et à la sérénité.

Après avoir accompli le vote au centre de l'école Biscuiterie au bureau 18, Djibril Wade, candidat à sa propre succession à la commune est intervenu sur les cas de violence notés pendant et après la période de campagne.



Il déplore cette situation qui selon lui pouvait être évitée. « Tout le monde devrait pouvoir comprendre qu'il ne peut y avoir de vol ou de trafic dans les urnes. Ils faut qu’on respecte les résultats et qu’on aille vers l’avant. Le discours doit être correct et diplomatique » a-t-il lâché au sortir du bureau.