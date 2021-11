Commission Droit de l'Homme UA : Le juge Idrissa Sow seul sénégalais élu, est sur les pas de Youssou Ndiaye et de Niambé Gaye.

Le juge Idrissa Sow, conseiller chargé de mission en matière de procédures administratives et criminelles, vient d'être élu commissaire au sein de la Commission africaine des droits de l'homme et des Peuples ( CADHP).



Face à la presse à l'occasion de la 69ème session ordinaire de la Commission africaine des Droits de l’Homme, il souligne que c'est l'occasion pour ses pairs qui sont au nombre de quatre, de faire leur prestation de serment en tant que nouveaux commissaires. Ces nouveaux élus renforcent les 11 commissaires déjà membres de la commission.



L'objectif de la commission, selon le nouvel adhérent, c'est d'être à la trousse des nations qui ne respectent pas la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. "Tous les pays subiront des examens périodiques pour analyser la situation des droits humains dans ces pays. Nous sommes 4 magistrats élus pour un mandat de 6 ans. Je suis le seul sénégalais dans cette commission qui vient d'être formée et troisième sénégalais à l'intégrer. Youssou Ndiaye, ex président de la Cour Constitutionnelle ensuite le juge Niambé Gaye qui a rendu l'âme aussitôt élu..."