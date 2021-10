Commissariat de Mbao : le maire Abdoulaye Pouye sollicite une collaboration de la population avec la police.

Le maire de la commune de Mbao, Abdoulaye Pouye, a participé à la cérémonie d'inauguration du commissariat de police de Mbao qui a pour objet d'offrir un égal accès à la sécurité, à l'amélioration des relations entre la population et la police. Un édifice qui vient à son heure du moment que l'insécurité, les séries d'agressions et meurtres sont de plus en plus grandissants dans cette cité.



Ainsi, l'édile de la localité souhaite une étroite collaboration entre les agents de police et sa population. Il aspire aussi à une relation de confiance entre ces derniers pour instaurer la sécurité et la tranquillité dans la commune...