Commercialisation de l'arachide / Sonacos Kaolack : 06 camions réceptionnés depuis le début de la campagne (Images)

Le démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide est encore très timide dans le Saloum. Au niveau de la Sonacos Lydiane, les camions arrivent à compte goutte dans les lieux de stockage (Seccos).

Ainsi, depuis le début de la campagne ( 3 décembre), rien que 6 camions sont enregistrés par les agents.

Une information glanée par Dakaractu auprès d'une source très au fait de l'activité journalière des camions. Et à le croire, cette situation risque de perdurer du fait de la fixation du prix au producteur (210 fcfa) par l'État, ce qui n'arrange pas les paysans qui préfèrent vendre aux étrangers (chinois, Indiens etc) au prix de 250 Fcfa.



Du coté des autres huiliers, la situation est beaucoup plus critique. Ces derniers ont décidé tout bonnement de ne pas entrer pour l'instant dans la campagne. L'on annonce déjà quelques suppressions de postes de cadre au niveau de la West African Oils (WAO)...