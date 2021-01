Commercialisation de l’arachide : Les fortes recommandations des acteurs de la filière.

Le directeur de cabinet du Ministère de l’agriculture et de l’équipement Rural, Moussa Mbaye, a présidé le panel de haut niveau sur le thème ‘’La campagne de commercialisation de l’arachide, enjeux et défis dans un contexte de Covid-19 : la parole aux acteurs.‘’ Cette rencontre tenue à travers un webinaire par l’IPAR en collaboration avec le CNCR, a regroupé plus de 300 participants.



L’objectif de la rencontre était d’offrir un cadre d’échanges pour les différents acteurs de la filière arachide sur les mesures relatives à la campagne de commercialisation, l’état de la mise en œuvre de la campagne. S’y ajoutent les recommandations et perspectives de la filière dans le contexte de la Covid-19, du PAP2A et du démarrage futur de l’agropole centre dont l’arachide est l’une des filières prioritaires.



Durant les discussions, plusieurs points ont été abordés. Il s’agit entre autres une réorganisation de l’interprofession, un besoin urgent en réforme de la gouvernance de la filière arachide.

S’exprimant sur la productivité, les acteurs ont soulevé une faiblesse sur les rendements de l’arachide. Ce qui à leur avis justifie l’attention particulière portée sur la fixation du prix au producteur.



Ils se sont aussi exprimés sur l’obsolescence des textes régissant la filière arachidière. Selon eux, ces textes sont en déphasage avec les changements structurels survenus ces deux dernières décennies. Ainsi, une révision de la réglementation en conformité avec l’environnement actuel s’impose. La nécessité d’un consensus autour des statistiques agricoles pour guider les politiques publiques et la prise de décisions ainsi que le besoin de concertation, la tenue des assises de l’arachide ont fortement été recommandés par les actes de la filière.



Louis Michel Cissé, Coordinateur achat graine de la SONACOS SA, Ousmane Ndiaye, Directeur Général de ASPRODEB, Nicolas Brugvin, Directeur Général de la COPEOL, Habib Thiam, Président de COPEGA), Malick Ndiaye, Directeur Générale de La Banque Agricole, Dr Ibrahima Athie entres autres, ont pris part à ce webinaire...