Commémoration de la mort de Fallou Sène : Le collectif des étudiants de l'Ucad réclame justice et donne un ultimatum à l'autorité

Une minute de silence ! C'est ainsi que le collectif des amicales de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) a décrété, ce mercredi, une journée noire. Une manière de rendre hommage à leur camarade Fallou Sène tué le 15 mai 2018 lors d'un affrontement entre étudiants et forces de l'ordre au campus social de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Venus s'incliner devant la mémoire du défunt, ces étudiants ont déploré le retard noté dans le dossier de Fallou Sène et réclament justice. Car, disent ils, ce dernier est mort en martyr. Très déterminé dans leur lutte, ces étudiants alertent et donnent un ultimatum à l'autorité. Ainsi, ils se disent prêts à battre le macadam si toutefois aucune initiative n'est faite allant dans ce sens.