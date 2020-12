Commémoration de LSS : Le PS se recueille sur sa tombe et compte revisiter sa pensée

20 décembre 2001/20 décembre 2020, voilà 19 ans, jour pour jour, que le président poète Léopold Sédar Senghor disparaissait. Venu se recueillir sur sa tombe et déposer une gerbe de fleurs au nom du parti socialiste, son ancien chef de cabinet pendant 10 ans, Mar Diouf, était accompagné d'autres proches et responsables du parti socialiste. « Le président Léopold Sédar Senghor est un génie et une source inépuisable pour les générations futures. Nous allons nous abreuver à cette source inépuisable en revisitant sa pensée multidimensionnelle », a informé son proche collaborateur