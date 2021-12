Code du tourisme : Le ministre annonce son adoption en conseil des ministres et l’ouverture de poste de police du tourisme.

La loi d’orientation et le code du tourisme sont fin prêts. Les textes législatifs seront présentés en conseil des ministres avant qu’ils ne soient présentés au parlement. Il prévoit même des sanctions pénales contre ceux qui ne respecteront pas le cadre.



« C’est un investissement de 23 milliards qui nous a permis de reprendre 7 kilomètres de la plage de Saly. Le code du tourisme qui est fin prêt, sera incessamment mis sur la table du conseil des ministres. Il est important de réguler le secteur et sévir contre ceux-là qui ne respectent pas le cadre puisque le tourisme c’est de l’exploitation de services. Nous avons ouvert des postes de police à Saly, au Lac Rose et à Toubacouta les jours à venir pour apporter la sécurité tant demandée », conclut le ministre.