Cocaïne, vidéos intimes, actes contre nature, et projet de plan à trois : les révélations explosives de l’enquête sur F. B. Guèye, fille de Mame Makhtar Guèye

Une affaire partie d’un renseignement



L’enquête visant F. B. Guèye, fille de Mame Makhtar Guèye, vice-président de l’Organisation islamique Jamra, a connu une accélération spectaculaire à la suite d’une opération d’infiltration conduite par la Brigade de recherches de Faidherbe.

Selon L’Observateur, les gendarmes avaient reçu des informations faisant état d’une consommation régulière de cocaïne par la jeune femme ainsi que de contacts suivis avec des personnes susceptibles de lui fournir la drogue. Pour vérifier ces renseignements, les enquêteurs auraient engagé une surveillance et une infiltration ayant duré plusieurs jours.

Une femme présentée comme proche de la suspecte aurait été approchée afin de servir d’intermédiaire. Sous le contrôle des enquêteurs, elle aurait transmis une première commande à F. B. Guèye.



La commande passée par l’intermédiaire



Au cours de cet échange, F. B. Guèye aurait indiqué vouloir passer une commande plus importante à une autre occasion. Les enquêteurs affirment que la livraison devait être assurée par des fournisseurs dont elle et son entourage disposaient déjà des contacts.

L’opération aurait ensuite pris une nouvelle tournure lorsqu’une autre rencontre a été organisée près d’un appartement meublé. D’après les éléments rapportés par le quotidien, les participants devaient s’y retrouver avant de poursuivre la soirée dans une boîte de nuit située à Dakar.

F. B. Guèye aurait alors contacté un fournisseur de cocaïne. Le suspect aurait répondu favorablement à la demande, affirmant pouvoir procurer la quantité souhaitée dès réception de l’argent nécessaire.



Un rendez-vous nocturne placé sous surveillance



La transaction aurait été programmée entre deux et trois heures du matin, dans le secteur de Diamalaye. Les gendarmes, qui suivaient les échanges, auraient attendu le moment de la remise de la marchandise pour intervenir.

Lors de l’interpellation, la fouille du sac à main de F. B. Guèye aurait permis de découvrir environ un gramme de cocaïne. Interrogée, la jeune femme aurait accepté de collaborer avec les enquêteurs.

Ses déclarations auraient alors orienté les investigations vers son compagnon R. S. Guissé, présenté comme le fils d’un professeur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



Le compagnon passe une nouvelle commande



Les enquêteurs auraient demandé à F. B. Guèye de reprendre contact avec son compagnon afin qu’il passe une nouvelle commande. Un message soigneusement préparé aurait été envoyé sous le contrôle des gendarmes.

R. S. Guissé aurait accepté la proposition et serait intervenu dans l’organisation de l’achat. Le 15 juillet, vers 17 heures, il aurait à son tour passé une commande auprès d’un homme qu’il présentait comme son fournisseur, un ressortissant nigérian identifié sous les initiales K. M. O.

Le rendez-vous aurait été fixé près d’une pharmacie, dans un secteur localisé grâce à la géolocalisation. R. S. Guissé aurait été placé dans un véhicule banalisé avec les enquêteurs afin de conduire ces derniers jusqu’au fournisseur présumé.



Deux fournisseurs nigérians dans le viseur



L’arrestation de K. M. O. aurait ouvert un nouveau volet de l’enquête. L’exploitation de son téléphone portable aurait fait apparaître un important réseau de contacts présentés comme de potentiels clients.

Aucune drogue n’aurait toutefois été découverte sur lui au moment de son interpellation. Il aurait néanmoins reconnu être consommateur et accepté de coopérer.

Sous le contrôle des gendarmes, il aurait contacté un autre ressortissant nigérian, M. N., présenté comme l’un de ses fournisseurs. Un rendez-vous aurait été fixé à Dieuppeul. Le second suspect, arrivé avec une marchandise assimilée à des parties intimes, aurait à son tour été interpellé. Il aurait également accepté de collaborer.



Des vidéos pornographiques découvertes



L’exploitation technique du téléphone de F. B. Guèye aurait également permis aux enquêteurs de découvrir plusieurs vidéos à caractère pornographique ainsi que des échanges de messages privés.

La jeune femme n’apparaîtrait pas dans les vidéos examinées. Cependant, un message aurait particulièrement retenu l’attention des enquêteurs. Son compagnon aurait demandé à une connaissance de lui trouver une autre femme pour satisfaire un projet sexuel à plusieurs.

Interrogée, F. B. Guèye aurait nié avoir participé à des relations sexuelles à trois. Elle aurait expliqué que son compagnon avait effectivement cherché à recruter une autre femme pour satisfaire ses fantasmes, sans que ce projet n’aboutisse.



Une information judiciaire envisagée



Concernant les stupéfiants, la jeune femme aurait déclaré avoir commencé à consommer de la cocaïne environ trois mois auparavant, tout en reconnaissant un usage de drogues remontant à 2023.

Au terme des différentes opérations, F. B. Guèye, R. S. Guissé et les deux ressortissants nigérians ont été présentés au parquet de Dakar. Selon L’Observateur, ils sont poursuivis pour des faits présumés comprenant notamment l’association de malfaiteurs, la détention et l’usage de cocaïne, le trafic international de stupéfiants et des actes contre nature.