Armée sénégalaise : vaste réaménagement au sommet, plusieurs colonels changent de commandement

Le haut commandement des Armées sénégalaises connaît une importante série de mouvements. Plusieurs zones militaires et structures stratégiques, dont le Commandement des opérations spéciales, accueillent de nouveaux responsables dans le cadre du Plan annuel de mutations.


Armée sénégalaise : vaste réaménagement au sommet, plusieurs colonels changent de commandement
Une nouvelle rotation au sein du haut commandement
 
Plusieurs changements ont été opérés au sein du commandement des Armées sénégalaises. D’après les informations publiées par FDS TV, ces nominations s’inscrivent dans le cadre des rotations habituelles du Plan annuel de mutations, communément appelé PAM.
 
Cette réorganisation concerne notamment les Zones militaires n°1, n°3, n°6 et n°7, mais également le Commandement des opérations spéciales, l’Institut de Défense du Sénégal et le cabinet du Chef d’État-Major général des Armées.
 
Le colonel Massamba Thiam prend les commandes de la Zone militaire n°1
 
Parmi les principales décisions annoncées figure la nomination du colonel Massamba Thiam à la tête de la Zone militaire n°1. Jusqu’ici, l’officier supérieur assurait le commandement de la Zone militaire n°3.
 
Il succède au colonel Clément Chrizogone Nassalan, qui quitte cette fonction pour devenir directeur du Cours supérieur de Guerre à l’Institut de Défense du Sénégal.
 
Cette mutation entraîne ainsi un changement simultané à la tête de deux structures importantes du dispositif militaire sénégalais.
 
Le colonel Abdoulaye Mbengue, dit « Vipère », affecté à la Zone militaire n°3
 
Pour remplacer le colonel Massamba Thiam, le commandement de la Zone militaire n°3 a été confié au colonel Abdoulaye Mbengue.
 
Surnommé « Vipère », ce dernier arrive du PMS . Il devient ainsi le nouveau responsable de cette zone militaire dans le cadre de la réorganisation en cours.
 
De nouveaux chefs pour les Zones militaires n°6 et n°7
 
Les mouvements touchent également la Zone militaire n°6. Le colonel Aba Wade a été désigné pour en assurer le commandement.
 
À la tête de la Zone militaire n°7, le colonel Mouhamadou Abdoulaye Sylla remplace, pour sa part, le colonel Elhadj Omar Faye
 
Ces changements participent au renouvellement des responsabilités territoriales au sein des Forces armées sénégalaises.
 
Le colonel Théodore Adrien Sarr prend les rênes des opérations spéciales
 
Autre nomination notable : le colonel Théodore Adrien Sarr, également connu sous les initiales « TAS », est porté à la tête du Commandement des opérations spéciales.
 
Il prend ainsi la direction du COS, une structure stratégique du dispositif opérationnel des Armées sénégalaises.
 
Elhadj Omar Faye rejoint le cabinet du CEMGA
 
Après avoir quitté le commandement de la Zone militaire n°7, le colonel Elhadj Omar Faye rejoint le cabinet du Chef d’État-Major général des Armées.
 
Il y occupera les fonctions de Chef de Cabinet du CEMGA, en remplacement du colonel Mamour Sarr.
 
Cette série de nominations redessine ainsi une partie de la chaîne de commandement militaire, aussi bien dans les zones territoriales qu’au niveau des structures centrales et opérationnelles.
 
Les principaux mouvements annoncés
 
·   Colonel Massamba Thiam : commandant de la Zone militaire n°1 ;
·   Colonel Clément Chrizogone Nassalan : directeur du Cours supérieur de Guerre ;
·   Colonel Abdoulaye Mbengue, dit « Vipère » : commandant de la Zone militaire n°3 ;
·   Colonel Aba Wade : commandant de la Zone militaire n°6 ;
·   Colonel Théodore Adrien Sarr, dit « TAS » : commandant du Commandement des opérations spéciales ;
·   Colonel Mouhamadou Abdoulaye Sylla : commandant de la Zone militaire n°7 ;
·   Colonel Elhadj Omar Faye : Chef de Cabinet du Chef d’État-Major général des Armées.
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Mardi 21 Juillet 2026
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