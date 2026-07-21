Fusillade à l’usine CDA : le commando lourdement armé traqué par trois unités de la gendarmerie...Quatre gendarmes blessés

Une nuit de terreur dans l’usine

La nuit du 15 au 16 juillet 2026 restera marquée dans la mémoire des employés de la Compagnie de distribution alimentaire de Sébikotane.

Selon L’Observateur, un commando lourdement armé a fait irruption dans l’usine spécialisée dans la production, l’importation et la distribution de produits alimentaires.

Les assaillants seraient parvenus à neutraliser les agents de sécurité avant de se déployer dans plusieurs zones ciblées de l’établissement. Leur objectif principal aurait notamment été une pièce contenant le coffre-fort.

Des assaillants connaissant parfaitement les lieux

Les premiers éléments de l’enquête laissent penser que l’attaque avait été soigneusement préparée.

Les membres du commando auraient disposé d’une connaissance précise de la configuration de l’usine. Ils auraient agi rapidement, ciblant les compartiments les plus sensibles avant de tenter de quitter les lieux avec un butin important.

Le montant exact du préjudice n’avait pas encore été évalué par les responsables de la société au moment de la publication.

La Brigade de Sébikotane alertée

Face à l’irruption du commando, des personnes présentes dans l’usine ont alerté la Brigade de proximité de Sébikotane.

Les gendarmes se sont immédiatement rendus sur les lieux avec leurs armes et leurs munitions d’intervention. L’usine a été encerclée à plusieurs endroits stratégiques.

Compte tenu de la dangerosité du groupe, le Haut commandement aurait ordonné l’envoi de renforts, notamment des éléments de l’Escadron de surveillance et d’intervention.

Une violente fusillade

L’arrivée des forces de l’ordre a donné lieu à un échange nourri de tirs entre les gendarmes et les assaillants.

La fusillade s’est déroulée sous les yeux de plusieurs habitants réveillés par les détonations. Sous la pression des gendarmes, les membres du commando ont fini par battre en retraite.

Ils ont toutefois réussi à prendre la fuite en emportant leur butin, dont la valeur restait encore à déterminer.

Quatre gendarmes blessés

Au terme des échanges de tirs, quatre gendarmes ont été blessés par des éclats de verre provenant du pare-brise de leur véhicule, touché par les balles des assaillants.

Les militaires ont été évacués à l’hôpital de Fann. Trois d’entre eux auraient obtenu une autorisation de sortie et rejoint leur domicile.

Le quatrième blessé restait hospitalisé, mais son état n’inspirait plus d’inquiétude particulière, selon les informations rapportées.

Trois entités mobilisées dans la traque

Le Haut commandement de la gendarmerie a décidé de renforcer l’enquête confiée à la Brigade de Sébikotane.

Une réquisition aurait été adressée à la Section de recherches de Colobane ainsi qu’au Centre de lutte contre les criminalités numériques. Les trois entités doivent mettre en commun leurs moyens humains, techniques et technologiques.

Le recours aux outils numériques pourrait permettre d’identifier les déplacements, les communications ou les connexions des membres du commando.

Des employés entendus

Parallèlement aux recherches, plusieurs employés de la CDA ont été auditionnés.

Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer comment les assaillants ont pu acquérir une connaissance aussi détaillée des lieux et des points sensibles de l’usine.

Aucune arrestation n’était encore annoncée, mais les investigations suivraient plusieurs pistes jugées sérieuses. Les recherches se poursuivent pour identifier, localiser et interpeller les membres du commando en fuite.