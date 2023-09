« Coalition pour un Sénégal nouveau » : Le Dr Rose Wardini en réclame la paternité et invite Mame Boye Diao à revoir le nom de son entité politique

« La coalition d’un Sénégal nouveau »! C’est la dénomination de l’entité politique nouvelle de Mame Boye Diao qui a fait face à la presse ce matin. Mais le Dr Rose El Wardini ne veut pas l’entendre de cette oreille ! Pourquoi ?



En effet, dans un communiqué que cette dernière a sorti, il est rappelé à l’opinion nationale et internationale que « Sénégal nouveau » est le nom de notre mouvement citoyen qui s’est déjà lancé dans la course pour la présidentielle de février 2024 en atteste le récépissé numéro 16203/MIN/DGAT/DLPL/DLA_P en date du 10 Janvier 2023, signé par le Ministère de l’intérieur.



Dès lors, El Hadj Mamadou Diao dit Mame Boye Diao est invité à revoir le nom de sa coalition pour éviter toute confusion de nature à porter préjudice à notre formation politique déjà sur le terrain depuis des mois.



Mme Rose El Wardini et ses camarades espérent que le nouveau candidat déclaré accordera une attention soutenue à notre préoccupation pour rapidement apporter des modifications sur l'appellation choisie pour sa coalition afin d'éviter toute action future de notre part qui, à notre avis, nous semble inopportune.