Cluster Aviculture / Cérémonie de remise de certificats de spécialité aux métiers de l’aviculture : 189 apprenants certifiés

Le cluster aviculture, un réseau de centre de formation professionnelle aux métiers de l’aviculture, dirigé par Moustapha Cissé, coordinateur de l'Unité de mise en œuvre du cluster aviculture au Sénégal, a organisé une cérémonie de remise de certificats de spécialité aux métiers de l’aviculture. Cérémonie présidée par le ministre de l’élevage, Madame Aminata Mbengue Ndiaye et Mamadou Talla, ministre de la formation professionnelle. Ce projet de formation professionnelle pour l’emploi et la compétitivité (FPEC) a été initié par le ministère de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’artisanat (MFPAA) en parfaite collaboration avec le cluster aviculture s’agissant de développer des compétences dans les secteurs prioritaires de l’économie, notamment dans le secteur de l’aviculture afin d’améliorer la compétitivité des entreprises et l’employabilité des jeunes. « Ces formations ont un coût global de 7 milliards de FCA pour garantir l’accès aux filières avicoles », a déclaré Mamadou Talla (MFPAA) lors de son discours.

Pour concrétiser ses attentes, d’après Moustapha Cissé, le cluster aviculture a enrôlé et formé 259 apprenants, dont 189 parmi eux qui ont terminé leur formation. Cette première cohorte a été formée dans différents centres affiliés. Il invite aussi les lauréats à s’inscrire dans une dynamique productive pour renforcer le secteur de l’aviculture.

C’est ainsi que le Gouvernement du Sénégal a eu l’appui de la Banque Mondiale et de l’Agence française de développement (AFD) pour l’élaboration d’un programme d’appui à la formation professionnelle.

En effet, ce projet a pour objectif de préparer des effectifs importants de jeunes à une qualification professionnelle en concertation avec le secteur privé, de mettre aussi à la disposition des entreprises du secteur de l’aviculture une main d’œuvre dont les compétences répondent aux normes exigées par le métier. Parmi les 189 apprenants certifiés, il y a : 99 agents de conduite d’élevage de poulets de chair, 68 agents de conduite d’élevage de poules pondeuses et 22 agents de couvoir. Et parmi les centres de formation, nous pouvons citer : le CIMEL de Mbao, l’ISETA de Tamba, le CIFOP de Mboro, le CFP de Mbour...