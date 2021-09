Clôture / Révision des listes électorales : Zahra Iyane Thiam satisfaite, raille l’opposition.

À 24 heures de la fin de l’opération de révision exceptionnelle des listes électorales, la coalition au pouvoir, BBY de Sicap-Liberté a salué le processus enclenché par les autorités déconcentrées. Selon la ministre de la Microfinance, de l'Économie Solidaire et Sociale, le processus s’est bien déroulé avec une neutralité des Sous-préfets et préfets.



« L’opération s’est bien déroulée dans tous les compartiments aussi bien sur le plan organisationnel confié aux autorités déconcentrées que sur le plan de la sensibilisation qui nous est confié. Nous félicitons la neutralité de l’administration territoriale qui a été intimidée par l’opposition. Heureusement qu’elle n’a pas répondu pour se concentrer sur sa mission », a fait savoir Zahra Iyane Thiam.



Toutefois, la ministre de la Microfinance, de l'Économie Solidaire et Sociale invite ses frères politiques de tout bord « d’arrêter les campagnes de manipulation pour avoir à son côté l’électorat. Nous avons reçu les consignes de la conférence des leaders. Notre seul maître-mot c’est de s’y atteler, de s’ investir sans relâche pour gagner les joutes électorales... »



S’adressant à l’opposition, elle conclura : « nous prions l’opposition de présenter un meilleur projet, plus crédible et cohérent pouvant engranger les suffrages. Car nous ne leur donnerons pas l’occasion de salir le bilan élogieux du président de la République... »