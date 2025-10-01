Climat et finance : le Sénégal s’apprête à valider la première taxonomie verte d’Afrique de l’Ouest


Dakar a abrité ce 30 mardi septembre 2025 un rendez-vous décisif pour son avenir écologique et financier. Les ministères de l’Environnement et de la Transition écologique (METE) et des Finances et du Budget (MFB), avec l’appui technique de la GIZ, ont tenu une plénière de restitution des travaux sur l’élaboration de la première taxonomie verte du Sénégal. Ce cadre inédit doit permettre de canaliser les financements internationaux vers des projets respectueux du climat et de l’environnement, renforçant ainsi la crédibilité du pays dans la lutte contre le réchauffement climatique.

 

Fruit d’un long processus engagé depuis mars 2024, la taxonomie verte s’est construite dans la transparence et l’inclusion. Experts sectoriels, représentants de la société civile, universitaires, ONG, partenaires au développement et acteurs économiques ont apporté leurs contributions, notamment lors de la consultation publique organisée entre juillet et août 2025. La plénière a été l’occasion de démontrer comment ces avis ont été intégrés, gage de légitimité et de pertinence pour un document stratégique qui doit refléter les réalités nationales tout en répondant aux standards internationaux.

Dans son allocution, le secrétaire général du METE, Fodé Fall, représentant le ministre Abdourahmane Diouf, a salué « la rigueur des experts, l’engagement des services techniques et le rôle moteur du comité de pilotage ». Il a également réaffirmé l’engagement du gouvernement à faire de cette taxonomie un pilier de la transition écologique « au service de la prospérité économique, de la justice sociale et de la durabilité environnementale ». Un appel a été lancé à toutes les parties prenantes pour valider rapidement le document et positionner le Sénégal comme un pays pionnier en Afrique de l’Ouest dans ce domaine.

 

Présente à la rencontre, la députée Saye Cissé a promis le soutien du Parlement, soulignant que « l’Assemblée nationale doit être au cœur de ces travaux ». Elle a assuré que les élus accompagneront ce processus par le vote de lois adaptées et une mobilisation collective contre les changements climatiques. Avec cette dynamique multipartite et inclusive, le Sénégal s’apprête à franchir une étape historique : celle de doter le pays d’un outil stratégique capable d’attirer des investissements verts massifs et de propulser sa transition vers un développement durable et partagé.

Mercredi 1 Octobre 2025
