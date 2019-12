Clémence pour Guy Marius Sagna, Babacar Diop et Cie : Mouhamed Lamine Massaly écrit au président Macky Sall.

Excellence Monsieur le Président,



Avant de toucher la quintessence de mon intervention, permettez-moi de vous présenter mes vœux de Nativité qui profile à l’horizon.



Je viens solennellement auprès de vous solliciter votre clémence concernant les cas Guy Marius Sagna, le Professeur Babacar Diop et compagnie éparpillés dans les prisons de Dakar, suite à leur manifestation contre la hausse du prix de l’électricité devant les grilles du Palais.



Excellence Monsieur le Président



Vous êtes le père de la Nation. Et dans la philosophie musulmane, il est dit que chacun est «un berger et chaque berger est responsable de son troupeau».



De grâce épargnez-leur la prison. Guy Marius Sagna, Babacar Diop et leurs camarades emprisonnés sont des combattants de la cause sociale qui croupissent séparément dans les geôles crasseuses de Dakar.



Ce sont des héros de la justice sociale.



Excellence Monsieur le Président



J’implore le Dieu des musulmans et des chrétiens, à quelques encablures de la fête de la Nativité, que vous accordiez à ces militants de la cause sociale en déréliction la liberté.



On peut emprisonner un corps, mais on ne peut pas emprisonner l’esprit qui accouche des idées révolutionnaires.



La lutte pour la justice sociale et la dignité populaire est le plus beau des combats.



Excellence Monsieur le Président,



Le peuple sénégalais vous a confié à nouveau ses destinées en vous élisant avec 58% des voix pour un mandat de 5 ans.



Après votre réélection, vous aviez promis de restaurer l’Etat de droit en combattant l’injustice sociale.



Au nom de cette promesse, nous sollicitons votre clémence pour la libération de ces héros de la justice sociale



La place de Babacar Diop et des étudiants n’est pas le bagne mais dans les Amphis du Savoir.



La place de Guy Marius n’est pas la prison mais dans le secteur de la Santé.



La stabilité du pays dépend de leur libération et personne n’a intérêt à ce le chaos s’installe dans le pays



Car le Sénégal est une nation constituée de peuplades apparentées à travers des liens inextricables qui font qu’un malheur-que Dieu nous en préserve-, n’épargnerait personne.



Aujourd’hui, il urge de faire prendre conscience à tous les Sénégalais épris de paix des dangers réels qui guettent notre patrie.



Ainsi, faut-il savoir raison garder et éviter d’écouter vos conseillers occultes, revanchards et hypocrites qui risquent d'installer notre pays dans des cycles de violences qui, sous d'autres cieux, ont fini de déchirer le tissu social.



Excellence Monsieur le Président



Liberez-les, afin de parer à toutes formes d'actions susceptibles de conduire à des situations aux conséquences incalculables pour la République.



En d’autres termes, nous voguons tous dans la même barque (Sunu gaal) et nous périrons tous ensemble si l'embarcation en venait à sombrer.



Excellence Monsieur le Président



La clé de la stabilité du pays est entre vos mains



Veuillez croire Monsieur le président de la République, l'expression de ma considération patriotique et citoyenne



MOUHAMED LAMINE MASSALY



ANCIEN PCA DE LA SIRN



LE PATRIOTE