Chocs économiques en UEMOA : « Nous devons consolider les performances macroéconomiques », selon le Gouverneur de la BCEAO

Dans la zone UEMOA, la croissance économique est ressortie à 6,3% en 2024, portée par une demande intérieure robuste et une hausse de la production extractive. L'inflation s'est également repliée à 3,5%. Cependant, les perspectives pour 2025 augurent d'une consolidation des performances macroéconomiques, a déclaré le Gouverneur de la BCEAO, Jean Claude K. Brou, qui a pris part ce matin à la réunion du Bureau de l'Association des Banques Centrales Africaines (ABCA).



Devant le président de l'ABCA, Jean Claude Kassi Brou a précisé que « la croissance dans la zone UEMOA est attendue à 6,4% et l'inflation devrait se maintenir dans la zone cible de 1 à 3% ». Un profil favorable des comptes extérieurs devrait offrir plus de marges de manœuvre à la politique monétaire. En réaffirmant l'engagement de la BCEAO à soutenir pleinement les idéaux de l'association, notamment la promotion de la coopération monétaire et le renforcement de la stabilité sur le continent, le Gouverneur entend œuvrer avec toutes les autres banques centrales africaines pour faire face aux chocs économiques potentiels affectant les pays de la zone.