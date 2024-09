Chine/Focac 2024 : Co-président, le Sénégal salue cette plateforme innovante qui favorise des partenariats dynamiques

Ce jeudi 5 septembre est lancé officiellement, l'ouverture du 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) à Pékin. Un événement co-présidé par la Chine et le Sénégal. Le sommet se tiendra jusqu'au 6 septembre sous le thème : "Se donner la main pour avancer la modernisation et construire une communauté sino-africaine de haut niveau avec un avenir commun".



Le chef de l'État Sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, qui y séjourne depuis le 2 septembre en visite d'État, dans son intervention, a exprimé sa gratitude au Président Xi Jinping et au peuple chinois pour leur hospitalité.





Poursuivant son discours, le Chef de l’État a souligné l'importance du FOCAC pour le renforcement des relations sino-africaines depuis sa création en 2000. En tant que co-président, il a salué cette plateforme innovante qui favorise des partenariats dynamiques et des échanges fructueux.



Le Chef de l’État a également exprimé sa satisfaction quant aux résultats concrets de cette coopération, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture, de la formation et de la santé, tout en reconnaissant les défis à surmonter.



Enfin, le Président Bassirou Diomaye Faye a adressé ses félicitations et ses vœux de succès au Président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour la prochaine co-présidence africaine du FOCAC.