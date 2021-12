Cherté de la facture d'eau : Marème Soda Ndiaye plaide pour l'accélération de l'audit de la facturation de SEN'EAU.

Lors de son intervention au vote du budget du ministère de l'Eau et de l'Assainissement, l'honorable député Marème Soda Ndiaye invite Serigne Mbaye Thiam à accélérer l'audit de la facturation concernant SEN'EAU.



Selon elle, les missions de SEN'EAU étaient l'excellence dans la qualité du service, aujourd'hui c'est tout autre." Nous avions beaucoup de revendications avec la SDE et aujourd'hui également, nous ne sommes pas contents de SEN'EAU. Nous avons constaté que les compteurs ont augmenté et les factures sont devenues plus cher. Qu'est-ce qui explique cette situation?", a souligné Marème Soda Ndiaye.