Chérif Lehib Aîdara prône le retour aux valeurs religieuses

S'il ne tenait qu'à Chérif Lehib Aidara, les valeurs religieuses serviraient de socle pour résoudre les conflits qui assaillent les familles. Le chef religieux, par ailleurs président du mouvement Bamtaré Sénégal a fait cette proposition lors d'une conférence qu'il animait ce dimanche 10 juin pour les femmes de ladite association, à Kolda.



Cherif Lehib Aidara exhorte ainsi les Sénégalais à faire preuve de retenue et à régler leurs différend au sein du tissu familial et non dans la rue, relate nos confrères de Koldanews.com.



Dans la foulée, le marabout a déploré la manière dont les questions liées à l'héritage sont traitées et comment de nos jours, elles provoquent la dislocation des familles. Or, pour le président de Bamtaré Sénégal, ces contentieux n'auraient pas du avoir lieu.