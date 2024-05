Cher Président élu : notre Rendez -Vous avec l'X

Paris en 1951 , vingt ans après l'exposition coloniale de 1931 le quartier latin, l’establishment élitiste de la métropole est abasourdi, un jeune étudiant ne’ dans un patelin lointain au milieu du toro au sein d’une lignée d’érudits et d’exégètes, vient de passer haut la main le très sélectif concours d’entrée aux grandes écoles d’ingénieurs de Paris : le plafond de verre est brise’ par le très jeune mais brillantissime élève dakarois Abdoul Aziz WANE, il entre en 1951 à la très prestigieuse école Centrale de Paris c’est le premier ouest - africain.



Centrale Paris qui accueillit Abdoul Aziz WANE est déjà centenaire, créée par un décret de Napoleon en 1829 pour constituer un pont entre les sciences pures et l’industrie autour des arts et manufactures.



Sans relâche apres les independances, le Président SENGHOR décida d’entretenir la flamme d’excellence allumée par Aziz WANE, a force d’abnégation, d’investissement massif dans l’éducation et la formation, de suivi méticuleux du cursus des meilleurs élèves, le Sénégal obtint enfin un succès en 1976 : – presque un rêve à l’epoque – la première femme africaine admise à l’X Polytechnique Paris avec Rose Dieng, une lycéenne issue de Van Vo de famille modeste de la Sicap qui pulvérisa tous les records aux concours général, un bac scientifique avec mention, puis les classes préparatoires du lycée Fénelon à Paris. Elle intègre l'École polytechnique. Elle est une précurseur de l’intelligence artificielle avec ses recherches à l’INRIA. Rose DIENG fut une consécration scientifique pour tout un continent. L’Union Africaine doit d’ailleurs rendre hommage à la compatriote.



L’X ou Ecole Polytechnique, bicentenaire, est née de la Révolution et du siècle des Lumières. C’est la pépinière de l’élite française dans tous les domaines des sciences et techniques et ses alumni ont hissé la France au rang de la 7eme économie du monde. L’ X compte déjà cinq prix Nobels depuis 1794.



Ce mois de Mai 2024, nos classes préparatoires inaugurées à Thiès en 2022 présenteront nos premiers candidats aux concours d’entrées aux grandes écoles d’ingénieurs dont l’X, Centrale Paris et autres écoles ou instituts d’élite.

Un test majeur pour notre système de formation et sa capacité à se hisser au et standard de pays comme le Maroc qui compte le plus d’admis étrangers dans les écoles d’ingénieurs de l’hexagone. En 2023, 42 étudiants marocains ont été admis dans le cycle ingénieur de l'École Polytechnique de Paris et plus de 7 000 marocains suivent des formations scientifiques et techniques dans les écoles d’ingénieurs de toutes catégories en France.



L’option de classes prépas au Sénégal au lieu de les inscrire en France est un choix souverain et courageux qu’il faut saluer, c’est un défi de taille pour notre système d’éducation et de formation, les résultats issus des concours 2024-2025 d’X et autres seront un baromètre. Il faut impérativement que les CGPE de THIÈS soient une priorité de l’agenda présidentiel de Son Excellence BDF. Il faut perpétuer le prestigieux héritage d’Abdoul Aziz Wane et de Rose Dieng.

Ainsi sera la flamme qui illumine l’étoile.



Moustapha DIAKHATE

Ex Cons. Spécial Premier Ministre

Expert Infrastructure et Pol.Energie