Cheikh Oumar Anne : « Avec Amadou Bâ, nous allons ouvrir une nouvelle page pour écrire les lignes du renouveau »

Cheikh Oumar Anne, maire de la commune de Ndioum a pris parole ce lundi à l’occasion du lancement de la « nouvelle responsabilité » en tant que Président du comité d’initiative vers la création du parti qui sera incessamment créé. « Ce jour marque le début d’une nouvelle ère politique. Nous ne sommes pas seulement ici pour la politique. Mais pour répondre à une demande de la population sénégalaise qui a besoin de renouveau », a indiqué l’ancien ministre de l’éducation.







Selon Cheikh Oumar Anne, il faudra entamer une véritable force de changement portée par un homme connu et « qui a su gagner le respect et la considération de tout un peuple ». « C’est sous sa direction que nous allons démarrer le processus d’un parti qui saura écouter, agir et être au cœur des préoccupations de notre nation. Nous allons construire ce parti, pas à pas avec rigueur, méthode et sagesse. »







D’après le président du comité d’initiative, les enjeux sont immenses. Et c’est dès à présent qu’il faut aller vers Amadou Bâ et vers qui le peuple s’est tourné. « Il sait bâtir et transformer. il l’ a montré à plusieurs reprises et dans différentes stations. Aujourd’hui, c’est une page blanche qui s’ouvre vers un renouveau politique et le début d’une prospérité », a martelé Cheikh Oumar Anne.