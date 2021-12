Cheikh Mbacké Bara Dolly à Samba Sy et Cie : « Votre gestion politicienne de la grève et votre manque de dialogue nous ont conduits ici… »

Entre la dernière grève d’une partie des boulangers il y a quelques semaines, et plus récemment, celle des transporteurs qui ont réussi à paralyser le pays pendant au moins deux jours, le député, Cheikh Mbacké Bara Dolly estime que tout cela est dû à un manque de dialogue.







En face du ministre du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, Samba Sy, le parlementaire a fustigé la démarche des autorités étatiques. « Votre gestion politicienne de la grève et votre manque de dialogue nous ont conduits ici… »







A l’en croire, dès le départ il y a eu une rupture de confiance. Par ailleurs, le président du groupe parlementaire liberté et démocratie a profité du vote du projet de budget du ministère du travail pour demander un contrôle plus strict des fonctionnaires « les absentéistes doivent être identifiés et sanctionner. »