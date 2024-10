Cheikh Diba, MFB: « Nous allons préserver la confiance des partenaires et des marchés financiers »

Quelques jours après la sortie du gouvernement sur la situation des finances publiques, l’argentier de l’Etat a saisi l’occasion offerte ce matin, par « la revue annuelle du portefeuille des projets financés par la banque mondiale au Sénégal », pour s’exprimer sur le rapport soulevé par le gouvernement. Selon Cheikh Diba, ce dernier témoigne de « l’engagement du gouvernement pour une gestion rigoureuse, transparente et efficiente des finances publiques ».







Aussi, il met en évidence « des insuffisances notoires dans la gouvernance et la gestion budgétaire et financière et qui oblige l’Etat du Sénégal à prendre des « mesures correctrices vigoureuses pour optimiser l'usage efficient des fonds publics ». Pendant que des interrogations s’accentuent notamment avec la réaction négative des marchés des eurobonds après la récente sortie du gouvernement, le ministre des finances et du budget, Cheikh Diba estime que les efforts pour maintenir les partenaires du Sénégal seront de mise. «Je peux vous assurer qu’une communication transparente et responsable sera engagée pour préserver la confiance des partenaires et des marchés financiers ».







D’ores et déjà et dans l’attente de la réception des observations de la Cour des Comptes, dira le ministre des finances, « le gouvernement réaffirme, sans équivoque, sa volonté à améliorer la gouvernance financière et à renforcer notamment l’intégrité du cadre de gestion de la dette, du budget et de la trésorerie de l’Etat afin d’éviter la reproduction de pareilles situations par la mise en œuvre d’actions concrètes et bien identifiées ».