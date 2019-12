Chantiers de transformation du PAD : Les portuaires entament des journées de nettoiement et de désencombrement du Port de pêche, Mole 10.

« Nous démarrons les chantiers de transformation structurelle du Port autonome de Dakar( PAD), dans un an vous ne reconnaîtrez plus le port. Nous entamons véritablement les changements qui vont permettre au PAD d’être beaucoup plus compétitif », telle est l’annonce faite par le directeur du port autonome de Dakar, Ababacar Sadikh Bèye lors du lancement des journées de nettoiement et de désencombrement du Port de pêche, mole 10, ce mercredi 4 décembre.



Selon le directeur, le port à d’énormes défis en terme de sécurité, de sûreté, de salubrité et de facilitation de la circulation des camions au sein du port. À cet effet, la direction compte lancer ce 15 décembre l’ouverture d’un parking d’attente pour la gestion des flux de camions, cela veut dire qu’un camion ne rentre plus dans le port s’il n’a pas de rendez-vous et s’il n’est pas en règle de tous les papiers d’enlèvement.



Ababacar Sadikh n’a pas manqué de saluer la mobilisation, l’engagement des portuaires lors de cette journée qui prouve que le port a les capacités pour faire face à ces énormes défis.