Championship : Ismeala Sarr claque son 8eme but de la saison contre Reading de Loum Ndiaye…

Ismaëla Sarr (24 ans) poursuit sa belle saison avec Watford en inscrivant son 8ème but de la saison contre Reading (1-0, 30e), ce samedi dans le cadre de la 30eme journée de Championship.

Malgré le match nul 2-2 de Watford contre Reading, la partie a été tout de même marquée par la performance d’Izo qui continue d’être décisif avec son club.

En plus de son but, Ismaëla Sarr (24 matchs, 8 buts et 5 passes décisives) qui a fait parler sa pointe de vitesse et sa technique, a joué un rôle prépondérant dans la progression offensive de Watford.

Les hornets qui sont actuellement à la 5eme place de la deuxième division anglaise, se sont contentés de partager les points face à l’équipe de Mamadou Loum Ndiaye et Naby Sarr…