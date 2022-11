Championship : Ilimane Ndiaye enchaîne les buts avec Sheffield United !

Qui arrêtera Ilimane Ndiaye cette saison ? Le jeune attaquant sénégalais a clairement pris une autre dimension cette saison où il semble plus épanoui et plus décisif avec son club Sheffield United. Après 18 rencontres disputées, l’international sénégalais en est déjà à huit réalisations en deuxième division anglaise.

Buteur samedi dernier lors de la victoire de Sheffield (2-0) sur la pelouse de West Brom, Iliman a remis le couvert ce mardi lors du déplacement à Bristol City (1-0.) En plus d’avoir offert la victoire aux siens, il marquait ses 7ème et 8ème but de la saison.

Une très bonne nouvelle pour le joueur et la sélection nationale qui aura besoin de toutes ses forces pour aller au Qatar dans quelques semaines…