Chambres de commerce : Un nouveau décret régissant leurs organisations va voir le jour.

L'Union Nationale des Chambres de Commerce d'Industrie et d’Agriculture du Sénégal (CCIAS) a tenu ce mardi 18 août 2020, une assemblée générale de restitution des travaux menés à Matam à propos du nouveau décret régissant l'organisation des chambres de commerce.



Selon le président de la Chambre de commerce de Matam, cette restitution vise à délivrer officiellement au ministère du Commerce les travaux menés par l'union autour de l'unité nationale et l'unité régionale.



Mamadou Ndiadé estime que l'union a un rôle à jouer dans l'économie nationale. C'est pourquoi, dit-il, nous devons avoir un contrat de performance avec l'État pour lui montrer notre volonté de bien remplir notre mission afin de permettre également aux chambres de commerce de bien jouer leur rôle. " Nous sommes inscrits dans ce sillage pour que les chambres de commerce soient plus performantes et répondent aux attentes des opérateurs économiques", a-t-il précisé.



À l'en croire, le décret est en cours de finalisation et ils ont apporté notre préoccupation et nos amendements.



Concernant le problème qui sévit à la chambre de commerce, M. Ndiadé, souhaite que l'unité soit retrouvée et que la vérité éclate au grand jour...