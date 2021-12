"Challenge Viet Vo Dao" : La crème des combattants s'est affrontée au dojo national, les mondiaux de Paris 2022 en ligne de mire...

Sous le haut parrainage du directeur général de la Police nationale, la première journée du "Challenge Viet Vo Dao" s'est tenue ce samedi au dojo national de Dakar. Une compétition par équipes regroupées au sein de différents clubs qui se sont affrontés sur le tatami dans la catégorie démonstrations techniques à travers des combats sur le tatami.



De l'avis de Me Maham Kâ, le président du CNG de Viet Vo Dao, ceci permettra aux différents combattants de se préparer pour les mondiaux prévus à Paris en 2022. En plus des Opens (catégories homme et dame) et des Championnats régionaux qui permettront au Sénégal de préparer une bonne sélection...



Pour rappel, le Vovinam Viêt Vo Dao qui est un art martial encore méconnu du grand public est passé d'un Comité national de promotion (CNP) en 2001 au Comité national de Gestion (CNG) en 2021 sous la présidence de Me Maham Kâ...