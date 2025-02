Cérémonie officielle du Magal de Porokhane - Le ministre Jean-Baptiste Tine : « Sokhna Diarra est une référence, un modèle, Royoukaay la... »

Ce jeudi 6 février, lors de la cérémonie officielle du Magal de Porokhane, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, a conduit la délégation gouvernementale composée de plusieurs ministres, dont Serigne Guèye Diop, Balla Moussa Fofana, ainsi que des autorités administratives et des élus locaux.



Le ministre a transmis les salutations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, tout en mettant en avant les qualités de Sokhna Diarra Bousso. « C'est une femme vertueuse, un modèle, une référence », a-t-il déclaré.



Il a également souligné le caractère historique et spirituel du Magal de Porokhane, un événement qui représente un moment de recueillement et de prières pour des centaines de fidèles venus d'horizons divers afin de célébrer la Sainte mère de Cheikh Ahmadou Bamba. Jean-Baptiste Tine a sollicité des prières pour la réussite des missions qui lui sont confiées, ainsi que pour celles des nouvelles autorités, tout en appelant à la paix et à la stabilité du Sénégal.