Cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane : « L'immigration irrégulière […] constitue une préoccupation majeure pour le président de la République. » (MINT)

Le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a conduit ce dimanche la délégation gouvernementale à l'occasion de la cérémonie officielle du gamou de Ndiassane.

Il a rappelé dans son discours les efforts de l’État en faveur de la « cohésion sociale ». « Pour le maintien et le renforcement de la cohésion sociale, aussi bien le pouvoir public que les communautés religieuses doivent contribuer activement, et surtout en situation de catastrophe naturelle […], à l'entraide et à l'assistance des sinistrés. » Dans de pareils moments, la solidarité est cruciale pour sauver des vies […] En ce qui concerne le gouvernement, il continuera à s'inscrire dans la promotion des conditions de vie justes et équitables pour tous les hommes et toutes les femmes.

Revenant sur la vague de départs par la mer, Jean-Baptiste Tine de marteler. « L'immigration irrégulière avec ses lourdes conséquences […] constitue une préoccupation majeure pour le Président de la République. » En effet, lors du dernier conseil des ministres, il a demandé au Premier ministre d'engager dans les meilleurs délais avec toutes les parties prenantes des concertations nationales inclusives sur la migration irrégulière, en vue d'ajuster la stratégie nationale de lutte en la matière. À ce sujet, il sollicite le concours et les prières des autorités religieuses pour une parfaite réussite de ces assises envisagées, en vue de mettre fin, tout au moins restreindre, réduire drastiquement ce phénomène, a-t-il évoqué.

Le ministre de l'Intérieur a aussi réaffirmé « l'engagement du chef de l'État à accompagner Ndiassane dans la réalisation de ses projets, notamment dans le cadre de l'assainissement, de l'agriculture, etc. » Jean-Baptiste Tine a sollicité par la même occasion les prières du guide religieux « pour que la bénédiction, la paix et la prospérité élisent à jamais domicile dans notre cher Sénégal ». Il a enfin sollicité des prières pour la réalisation paisible des prochaines élections législatives…