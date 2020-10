Cérémonie officielle/Gamou Médina Baye : « Chaque peuple est le reflet de son gouvernement » (Serigne Cheikh Mahi Ibrahim Niass)

La cérémonie officielle du Maouloud international de Médina Baye tenue ce 28 octobre dans la cité religieuse a été un moment fort pour le Khalife Serigne Cheikh Mahi Ibrahim Niass de saluer l’engagement et la détermination du gouvernement de Macky Sall à accompagner le foyer religieux pour la bonne tenue de l’événement.



Dans un contexte de pandémie, le Khalife a indiqué que le gouvernement a eu un comportement responsable qui doit être magnifié.



Face à la délégation gouvernementale dirigée par le ministre des collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires, Oumar Guèye, il a insisté sur la nécessité d’accompagner les jeunes dans leur projet d’entrepreneuriat pour inciter ces derniers à rester au pays.



Serigne Mahi Ibrahim Niass, pour finir, a prié pour le Chef de l’État, Macky Sall et son gouvernement. Il a toutefois formulé des vœux pour une paix durable dans le pays...