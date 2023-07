Cérémonie de réception du Terminus de la gare TER-AIBD: " De 15 trains à la première phase..., nous passerons à 22 trains dans la 2e phase...Notre ambition, c’est que le TER aille encore plus loin pour desservir d’autres localités"( Macky Sall)

Le chef de l'État a présidé ce samedi la cérémonie de réception du Terminus de la gare TER-AIBD. Un projet qui entre dans le cadre de sa 2e phase. " Le 27 décembre 2021, nous avions inauguré la première phase du Train Express Régional, reliant Dakar à Diamnadio, et pris date pour la réalisation de la 2e phase, connectant Diamniadio et l’Aéroport international Blaise Diagne. Aujourd’hui, nous marquons une étape significative de cette 2e phase avec la réception de ce magnifique terminus du TER, ici à l’AIBD. Nous poursuivons ainsi notre marche résolue dans le temps de l’action et dans le sens de l’histoire. Cette infrastructure moderne, harmonieusement intégrée dans l’écosystème architectural de l’aéroport, porte en effet, le symbole du Sénégal en construction, le Sénégal des chantiers de l’émergence, qui avance à grands pas sur la voie du progrès. Je rappelle que notre ambition avec le TER était d’offrir à notre pays un système de transport de masse moderne, répondant aux exigences de confort, de régularité, de rapidité, de mobilité, de sécurité et de sûreté, et enfin de continuité du service, puisque le TER fonctionne alternativement en fuel et électricité pour parer à toute éventualité", a-t-il indiqué.



Le Président Macky Sall de revenir sur les perspectives de cette 2e phase. " De 15 trains à la première phase, pouvant accueillir chacun jusqu’à 565 passagers, nous passerons à 22 trains dans la 2e phase pour tenir compte de la hausse significative du trafic grâce à la connexion avec l’AIBD. Quand les travaux de la 2e phase seront achevés, les voyageurs qui débarquent de Blaise Diagne ou s’y rendent auront ainsi le choix d’emprunter l’autoroute ou le train, comme dans les pays modernes. En outre, le TER offrira aux passagers de Dakar et environs de nouvelles possibilités de transit. Voilà le sens du TER, mais également du BRT, qui sera bientôt mis en service, en tant que systèmes de transport de masse modernes, dignes d’un pays émergent. Ma vision des infrastructures a toujours été que ce qui est bien pour les pays développés, l’est aussi pour notre pays ; et que si nous voulons le meilleur pour nous et les générations d’après, nous devons nous donner les moyens de nos ambitions. Du reste, depuis son inauguration, le TER continue de faire le bonheur de nos populations en battant tous les records d’adhésion populaire avec des millions de passagers transportés. J’en suis très heureux. Ce terminus que nous réceptionnons s’inscit dans cette dynamique de toujours choisir le meilleur pour notre pays".



Le terminus comprend " en plus de son bâtiment principal et de ses commodités intérieures, un pont d’une longueur de 195 mètres, connectant la gare au terminal de l’aéroport, avec un tapis roulant pour faciliter le déplacement des passagers. 341 travailleurs ont joint leur force et leur intelligence pour réaliser l’ouvrage en moins d’un an". Une occasion pour le chef de l'État de saluer " une fois de plus la belle performance de SUMMA, l’entreprise partenaire qui a réalisé le terminus. Mr Selim, depuis ton premier chantier avec le CICAD, en passant par le Dakar Arena et le stade Abdoulaye Wade, entre autres projets, tu nous as toujours habitué au mode fast track en veillant également à la qualité des travaux.



J’aime le fast track parce que nos pays qui doivent rattraper leur retard sur le chemin du développement n’ont pas de temps à perdre. C’est l’occasion pour moi de remercier la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO, (BIDC) notre partenaire financier, qui nous a consenti un prêt de 8 milliards de fcfa pour la réalisation du projet. Je félicite M. le Premier Minsitre, le Ministre en charge des Infrastructures, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, le Diretceur général de l’APIX et l’ensemble de leurs équipes, pour cette étape réussie de la 2e phase du TER. Je vous invite à continuer le travail avec la même diligence et la même détermination pour le parachèvement du projet dans les meilleurs délais. Cela dit et fait, notre ambition ne s’arrête pas entre Diamniadio et Diass. Notre ambition, c’est que le TER aille encore plus loin pour desservir d’autres localités ; plus loin dans le Sénégal des profondeurs, parce que c’est cela notre vision du Sénégal émergent, dans la justice sociale et l’équité territoriale ; le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous !".