Centre délocalisé de l'université Assane Seck de Ziguinchor à Kolda : les travaux avancent à grands pas (Sana Sané, directeur du CROUS de Ziguinchor).

Les travaux avancent à grand pas au niveau du chantier du centre délocalisé de l'université Assane Seck de Kolda, après une longue pause. Mais depuis l’arrivée au ministère de l’enseignement supérieur de Moussa Baldé, le chantier a repris et les ouvriers sont à pied d’œuvre. Ainsi, le centre délocalisé a reçu la visite guidée directeur du CROUS de l'université Assane Seck de Ziguinchor, Sana Sané, qui a fait le même constat, ce samedi 29 avril, en présence du ministre Moussa Baldé qui tient à cœur les travaux du centre délocalisé.



Cette politique de proximité universitaire optée par l'État va non seulement désengorger l’UASZ, mais également réduire la distance et les difficultés pour les futurs étudiants koldois. C’est pourquoi, le centre délocalisé va accueillir les premiers étudiants d’ici 2024 d’après le CROUS.



À en croire toujours Sana Sané, « on se réjouit de l’état actuel de l’avancement des travaux. En ce sens, le plus difficile c’est la fondation et le coulage des semelles. Et comme il pleut beaucoup à Kolda, nous avons demandé à l’entreprise de faire tout pour couler les semelles durant le mois de mai. Nous avons reçu des instructions fermes du ministre Moussa Baldé pour faire l’état des lieux tous les 15 jours. Et avec ce centre délocalisé à Kolda, on va multiplier la capacité d’accueil et désengorger l’université Assane Seck de Ziguinchor. »



Dans cette optique, il poursuit : « nous avons signé avec le DAC de Séfa un contrat de commercialisation de ses produits agricoles pour améliorer les conditions de restauration des étudiants. Mais également, nous allons y orienter nos étudiants pour des stages pratiques ou des questions d’insertion professionnelle. »



Samsidine Sy, le représentant les étudiants de Kolda à Ziguinchor, se félicite à son tour de l’avancement des travaux. D’après lui toujours, cette extension est attendue avec beaucoup d'espoir et sa réalisation sera une aubaine pour eux.



Khadim Thiam, ingénieur en chef du projet (AMSA/réalité) d’avancer : « on a cinq bâtiments pour une capacité de 720 lits, mais on nous a demandé de superposer les lits pour avoir ensuite une capacité de 1400. Ainsi, le campus social comprend l’hébergement, un restaurant de mille places et un cabinet sanitaire. Actuellement, on est en train de faire les fondations avant le début de l'hivernage pour continuer les travaux… »