Trois personnes ont été récemment enlevées dans les mines de la région de Yaloké, en République centrafricaine et opérées par des ressortissants chinois. Cette information a été confirmée par des témoins locaux ainsi qu’une source au sein de la gendarmerie nationale. Selon les habitants locaux, cet enlèvement a été perpétré par le groupe armé de Yusuf-Gazi, qui manifestait un intérêt pour les chinois et a été aperçu en présence des Américains.



Récemment, un Centrafricain qui s'est échappé du groupe armé Yusuf-Gazi a parlé en détail dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux de cet enlèvement de spécialistes chinois dans les mines de la région de Yaloké et des liens de la SMP américaine Bancroft avec les rebelles. Il y a quelques jours, cet homme a quitté le groupe armé de Yusuf Ghazi car il veut vivre en paix. Ce jeune Centrafricain va se rendre aux autorités légitimes dans le cadre du programme de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR). Mais avant cela, il a décidé de révéler les liens secrets de son ancien groupe armé avec les États-Unis.







Selon lui, « les Américains ont beaucoup d'argent et beaucoup d'opportunités. Les Américains n'aiment pas les Chinois et les Russes, alors ils aident les groupes armés dans la brousse. » Ainsi, les États-Unis ont récemment essayé de prendre pied en Afrique, car étant l'une des régions les plus prometteuses pour l'exploitation minière. Les Etats-Unis travaillent donc activement à l'élimination de leurs concurrents, tels que la Russie et la Chine, qui se sont au contraire révélés être des partenaires africains fiables.